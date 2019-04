Coluna ADI do dia 12 de abril de 2019

Prêmio Sebrae

As boas práticas dos gestores públicos paranaenses serão reconhecidas no próximo dia 22, no auditório do Sebrae/PR em Curitiba, com a revelação dos vencedores do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

FNDE em Foz

Já está confirmado para os dias 23 e 24 de abril em Foz do Iguaçu o encontro nacional do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) – evento do Ministério da Educação que vai reunir prefeitos, vices e secretários da área de todo o País.

Aumento do FPM

Os prefeitos que participam da Marcha a Brasília receberam do presidente Jair Bolsonaro, a garantia de ampliação em 1% no repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Do ministro da Economia, Paulo Guedes, veio outra boa notícia: os municípios têm prioridade nas políticas de distribuição de recursos do governo federal.

Sem aftosa

O governo do Estado vai promover em maio fóruns regionais em seis municípios para debater com entidades do setor agropecuário as ações necessárias para solicitação e reconhecimento do status de Área Livre de Febre Aftosa, sem Vacinação. Os eventos acontecem em Paranavaí (dia 14), Cornélio Procópio (15), Curitiba (16), Guarapuava (21), Pato Branco (22) e Cascavel (23).

Prêmio Fecomércio

A partir de segunda-feira, 15, estão abertas as inscrições para o 6º Prêmio Fecomércio de Jornalismo. Serão aceitas matérias que façam referência a um ou mais programas e ações realizadas pela Fecomércio, pelo Senac e pelo Sesc. A iniciativa premiará reportagens em quatro categorias: jornalismo impresso e webjornalismo, telejornalismo, radiojornalismo e fotojornalismo. Serão distribuídos R$ 38 mil em prêmios.

Sistema S

O senador Flávio Arns (Rede-PR) retirou sua assinatura da PEC que altera as regras do Sistema S (Sesi, Sesc, Senac, Senai e Sebrae). “Retirei minha assinatura da PEC porque considero que a justificativa poderia ser repensada. Ao invés de diminuir ou impedir as atividades do Sistema S em todo o Brasil, deveríamos pensar em aprimorar essas iniciativas, tendo como referência o Paraná, onde o trabalho é de muita qualidade”, justificou.

Apoio à reforma

A proposta de reforma da Previdência do governo é aprovada por 43% dos pequenos e médios empresários do Brasil, de acordo com pesquisa do Insper. Na Região Sul, 48,66% consideram como boa ou muito boa; 22,33% avaliam como ruim ou muito ruim; e 29% não sabem ou não opinam.

Tudo junto

O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) apresentou projeto de lei que desobriga o Estado a separar presos por facções criminosas. “Não vai ter mais esse negócio, eu sou do PCC, vem para cá; eu sou da Família do Norte vai para lá, eu sou do Comando Vermelho fica aqui. Negativo, quem determina é o Estado”, diz o deputado.

Sem demagogia

“Eu não posso ser irresponsável. Nós temos rodovias a serem feitas. Tudo isso é dinheiro. Temos que organizar e priorizar para que o Estado esteja equilibrado acima de tudo e para que não tenha sustos, como aconteceu com outros governos que fizeram demagogia em cima de salários e acabaram quebrando” – do governador Ratinho Junior sobre a proposta de reajuste salarial dos servidores estaduais.