Coluna ADI do dia 11 de setembro de 2019

Provisória do MDB

A executiva estadual do MDB escolheu a comissão provisória em Curitiba: Rogério Carboni (presidente) e vereador Silberto Cardoso (tesoureiro). O deputado Anibelli Neto, o advogado Clóvis Costa e a vereadora Noêmia Rocha foram indicados como membros. A comissão vai organizar as novas filiações, dialogar com outros partidos e organizar a chapa de candidatos a vereador. Os vereadores Silberto e Noêmia Rocha vão coordenar a formação da chapa. Dos atuais dois, o MDB pretende eleger de quatro a seis vereadores na capital paranaense.

Substituição tributária

O deputado Emerson Bacil (PSL) destacou a medida do governador Ratinho Junior que determinou a retirada de 60 mil itens do regime de substituição tributária. “Fala-se muito em desburocratização. É isso o que a iniciativa busca. Esse anúncio é muito importante ao empreendedor, comerciante e empresário. São mais de 60 mil itens que saem da lista da substituição tributária. E faz com possamos ser mais competitivos”.

Traiano em Brasília

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), estará hoje em Brasília em reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Os presidentes de legislativos estaduais vão defender a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência na chamada PEC paralela. “O nosso entendimento é que a União deva assumir essa responsabilidade de inclusão de estados e municípios na reforma da previdência”, disse Traiano.

Novembro vermelho

A dentista Ana Paula Virmond Traiano tem um motivo especial para a chegada de novembro. Dois anos atrás, descobriu que era portadora de câncer, tratou e está completamente curada. Conseguiu transformar a experiência traumática em militância em favor da prevenção da doença. “Levei ao meu sogro [deputado Ademar Traiano] a proposta de um projeto de lei para a prevenção do câncer bucal, sugerindo um mês dedicado a chamar a atenção dos paranaenses para os riscos desse tipo de câncer”, relata. Foi desse encontro com o sogro que nasceu o Novembro Vermelho, um mês inteiro que será dedicado no Paraná à prevenção do câncer bucal.

Eleições do PT

O deputado Arilson Chiorato foi eleito presidente do PT do Paraná. Em Curitiba, o ex-deputado Angelo Vanhoni assumiu a legenda. A ex-vice-prefeita Mirian Gonçalves dispara como a favorita a disputar as eleições à prefeitura da capital paranaense.

Concurso da PM

O deputado Soldado Fruet (Pros) pediu ao governador Ratinho Junior a alteração no edital do concurso público da idade limite para ingresso na Polícia Militar de 30 para 35 anos. “A idade limite para ingresso na Polícia Militar está ultrapassada por causa do aumento da expectativa de vida dos brasileiros”, justifica. Conforme o IBGE, o Paraná é um dos quatro estados com indicadores de expectativa de vida superiores à média nacional: 77,4 anos contra 76.

***Foco na pesquisa

O novo presidente do Parque Tecnológico de Itaipu, general Eduardo Castanheira Garrido Alves, diz que o foco agora do parque estará voltado a pesquisa, tecnologia e inovação. Há dois meses no cargo, Garrido Alves já cortou mais de uma centena de projetos fora desse escopo.