Coluna ADI do dia 11 de julho de 2019

Eleição na Fiep

O empresário José Eugenio Gizzi, que disputa a presidência da Fiep, reúne-se hoje com empresários de Ponta Grossa. “O industrial deixou de participar da construção das políticas para o setor. Queremos que o industrial e os sindicatos voltem a pautar as ações da gestão da federação e, para isso, vamos ouvi-los e, assim, avançarmos nas medidas que representem retorno econômico real para as empresas e as indústrias paranaenses”, afirma Gizzi, que integra a chapa “Sindicato Forte, Fiep Maior”. A eleição está marcada para 14 de agosto.

Ranking de homicídios

A ONU divulgou relatório sobre taxas de homicídio no mundo em 2017, no qual a América Central e a América do Sul registram os mais altos índices, com 25,9 e 24,2 assassinatos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Na lista, o Brasil ficou em segundo lugar no continente sul-americano, atrás da Venezuela, com 30,5 mortes, acima da média regional.

Geração de empregos

Pato Branco está entre as cidades que mais geram empregos no Paraná. De acordo com o Caged, a cidade de 80 mil habitantes fechou os primeiros cinco meses de 2019 com 1.894 vagas abertas. Pato Branco integra a lista das cinco cidades que lideram o ranking, composto basicamente pelas mais populosas do Estado: Curitiba (1.038), Maringá (3.955), Cascavel (2.072) e São José dos Pinhais (1.478) completam o grupo.

Reforma Tributária

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RR), é um dos 66 signatários da PEC da Reforma Tributária protocolada ontem na Câmara Alta. “Não tenho dúvidas de que o Senado terá consciência da importância dessa votação para destravar a economia, desburocratizar a vida dos brasileiros e simplificar as relações em um Estado de dimensões continentais, com muitas portarias, muitos decretos, muitas legislações, uma em cada estado, que enlouquecem a vida dos brasileiros”.

Volpi na Câmara do Leite

O presidente da Comissão de Bovinocultura de Leite da Faep, Ronei Volpi, foi indicado para presidir a Câmara Setorial do Leite e Derivados do Ministério da Agricultura. O colegiado apoia as ações na formulação de políticas públicas que fortaleçam a atividade leiteira no País. A indicação deve ser referendada pela ministra Tereza Cristina (Agricultura) e, com isso, Volpi será o primeiro representante da Região Sul a presidir a câmara.

Unidades de saúde

O prefeito Gerson Colodel (MDB) adianta que, das cinco novas unidades de saúde em construção em Almirante Tamandaré, duas já estão prontas: Tanguá e Sede. “Outras três estão em pleno andamento: São João Batista, Graziela e Tamboara”.

Carga tributária

Dos 1.328 pequenos e médios empresários entrevistados na pesquisa do Insper/Santander, 39,23% disseram que o maior empecilho para evolução dos negócios é a carga tributária. A taxa de juros é o maior empecilho para 26,58% dos pesquisados. A inflação é citada por 15,59%. Para 14,91%, o maior empecilho é o desemprego. A taxa de câmbio foi citada por 3,69%. Por setores, a indústria é que vê a carga tributária como maior empecilho (51,42% dos entrevistados). No comércio, ela aparece com 37,52% e, nos serviços, com 35,90%.

Salário congelado

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que limita e congela o salário do governador em R$ 33.763 até dezembro de 2022. A proposta é de autoria dos nove deputados que integram a Mesa Diretora da Casa, presidida pelo deputado Ademar Traiano (PSDB), que tem como primeiro-secretário o deputado Romanelli (PSB) e segundo-secretário o deputado Gilson de Souza (PSC).