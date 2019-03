Coluna ADI do dia 09 de março de 2019

Mais voos

O presidente da Abav-PR, Antonio Azevedo, adianta que o governador Ratinho Junior vai convocar as companhias aéreas para tratar da redução do ICMS do querosene. A redução terá como contrapartida a ampliação de novos “voos dentro do Paraná e com preços das passagens acessíveis”, diz Azevedo.

Somos Todos Litoral

Em maio, o governo do Estado vai apresentar o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná que apontará as ações de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento da região, além da criação de novos atrativos como o incremento de navios de passageiros no litoral.

Transplantes

O número de transplantes de órgãos no Paraná cresceu cinco vezes entre 2010 e 2018, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. As doações autorizadas pelas famílias, de doadores falecidos, passaram de 183 para 949.

Energia no Sudoeste

Os prefeitos da Amsop terão um encontro com a diretoria da Copel no próximo dia 22 em Francisco Beltrão. Na pauta, os investimentos para melhorar a distribuição de energia, principalmente, na área rural. Nos últimos meses, as interrupções têm se tornado frequentes, afetando a avicultura e a produção de leite. O encontro foi articulado pelo deputado Ademar Traiano (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa.

Para todas

O deputado Romanelli (PSB) defende que a redução de 30% do pedágio da Rodonorte tem que ser estendida às praças exploradas pelas outras cinco concessionárias. “Tem que valer para todas. O pedágio tem que ser reduzido em todas as praças de pedágio do Paraná. É o mínimo que deve ser feito já que as tarifas são mais que abusivas e serviam até para pagamento de propinas”.

Asfalto caro

O DER-PR avalia as solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de obras e serviços de manutenção e conservação das rodovias no Paraná. As empresas alegam que as alterações no preço do material asfáltico pela Petrobras ocasionaram, nos últimos 12 meses, uma diferença de 40% a 60% no valor dos insumos, em relação aos reajustes contratuais.

Estrada do Colono

O senador Alvaro Dias (Pode) e o deputado Vermelho (PSD) querem a reabertura da Estrada do Colono, fechada em 2003 pela Justiça Federal. São 17 km que cortam o Parque Nacional do Iguaçu entre o oeste e o sudoeste. Vermelho apresentou um projeto de lei e Alvaro um requerimento para desarquivar o projeto que cria a Estrada-Parque, apresentado em 2010 pelo então deputado Assis do Couto (PDT).

Eleitores faltosos

Os eleitores que deixaram de votar e não justificaram ausência às urnas nas últimas três eleições podem regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. Basta comparecer ao cartório eleitoral com um documento com foto. Caso não procurem a Justiça Eleitoral até 6 de maio, os títulos serão cancelados no período de 17 a 20 de maio.

Números da Lava Jato

Em cinco anos, a Operação Lava Jato já ofereceu 91 denúncias contra 426 pessoas. Ao todo, já foram proferidas 50 sentenças com 242 condenações contra 155 pessoas. O total de penas chega a 2.242 anos e 5 dias.

Copel recupera R$ 600 mil

Operação realizada pelo Ministério Público, Copel e Polícias Militar e Civil recuperou de R$ 596.914,10 relativos ao consumo de energia elétrica em Toledo, Ouro Verde do Oeste e São Pedro do Iguaçu. A ação, deflagrada em outubro, contabiliza valores dos primeiros cinco meses de trabalho.

Sessões

A Assembleia Legislativa retoma as sessões nesta segunda-feira, 11. Já o deputado Fernando Francischini (PSL), presidente da CCJ, convocou para o dia 20 a audiência pública que vai tratar da extinção da aposentadoria dos ex-governadores.

