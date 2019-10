Coluna ADI do dia 04 de outubro de 2019

Geração Atitude

O presidente Ademar Traiano (PSDB) adianta que a Assembleia Legislativa cadastrou 262 propostas dos estudantes que participaram da quinta edição Geração Atitude. A maioria das propostas é voltada às áreas de educação, saúde, meio ambiente, segurança e acessibilidade. Uma banca de servidores do Legislativo tem até o dia 10 para definir os projetos selecionados. A divulgação dos vencedores será a partir do dia 11 de outubro.

“Bolsonaro é vítima”

O deputado Filipe Barros (PSL-PR) sustenta que “a maior vítima de fake news nas eleições foi [o presidente Jair] Bolsonaro”. “Quem diz isso não é o Filipe Barros, não é o eleitor do Bolsonaro. Quem diz isso é o próprio TSE, que condenou [Fernando] Haddad (PT) por divulgação de notícias que denigrem outros candidatos. Bolsonaro foi a maior vítima desse sistema podre que o PT utiliza”.

Utilidade pública

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Alexandre Curi (PSB) que declara como de utilidade pública a Associação de Produtores de Peixes de Icaraíma. A associação vai industrializar e comercialização a produção de pescado da região.

Reposição salarial

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), promulgou projetos que concedem reajuste de 4,94% para os servidores públicos estaduais do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Legislativo. ”É uma satisfação atender a demanda dos funcionários”, destacou Traiano.

Mais quatro cidades

O deputado Aliel Machado (PSB) indicou recursos, por meio de emendas individuais, para mais quatro cidades paranaenses – Pinhão, Palmas, Candói e Laranjeiras do Sul – nas áreas de saúde, agricultura e esporte.

Perdão

O vereador Ezequias Barros (Patriota), de Curitiba, pediu perdão às famílias de quatro jovens mortos em um confronto com a Polícia Militar. “Se de alguma forma fui incisivo contra as famílias, peço perdão porque não é isso que estou querendo buscar com minha fala. Quero viver em um país onde se respeite a lei e não aconteça o que aconteceu com esses jovens”.

Pros busca Alencar

O deputado Toninho Wandscheer (Pros-PR) confirmou que seu partido busca filiar Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar. O empresário, inclusive, já palestrou para parlamentares e filiados do partido em Brasília e pode disputar as eleições presidenciais de 2022.

Janja resiste

A namorada do ex-presidente Lula (PT), Rosângela da Silva, a Janja, funcionária da Itaipu Binacional, resiste na transferência do escritório da binacional em Curitiba para a sede da usina em Foz do Iguaçu. A mudança foi determinada pelo presidente da Itaipu, Joaquim Silva e Luna. A usina mantinha 76 funcionários lotados na capital paranaense. O prazo de transferência termina em janeiro de 2020.

Ratinho e Moro

O governador Ratinho Junior e o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) acompanham hoje em São José dos Pinhais as ações do projeto “Em Frente, Brasil” de combate à criminalidade violenta. Antes, em Curitiba, os dois participam do Encontro do Conselho Nacional de Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária.