Coluna ADI do dia 04 de junho de 2019

Guedes na CFT

O ministro Paulo Guedes (Economia) vai explicar os impactos econômicos da Reforma da Previdência nesta terça-feira (4) na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. “Somos a comissão temática ao tema. A ideia é esclarecer pontos que podem impactar a economia do País. Não pretendemos discutir questões como tempo de serviço e de contribuição. Isso será amplamente debatido pela Comissão Especial”, disse o presidente da CFT, deputado Sérgio Souza (MDB-PR).

Marito e Moro

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, e o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) lançaram na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Mato Grosso do Sul, a Operação Nova Aliança. A operação vai integrar as forças de segurança do Paraguai, da Argentina e do Brasil, combatendo o crime organizado, especialmente, a luta contra o cultivo e o tráfico de maconha. O Paraguai é considerado o maior produtor da droga na América. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai destaca que, ao longo de décadas, conseguiu em conjunto com a Polícia Federal desmembrar esquemas de tráfico com alcance transnacional.

Fruet, candidato

A convenção do PDT de Curitiba deixou claro que o candidato a prefeito em 2020 será o deputado Gustavo Fruet. Ele foi eleito presidente municipal e seu grupo passou a comandar o diretório da capital. O outro pré-candidato, deputado Goura, foi eleito 3º vice-presidente. “Reafirmamos o compromisso de ter candidato próprio no ano que vem e em 2022 na disputa pelo governo. Vamos combater o atual modelo que prioriza luxos e gastos fúteis. Em outra frente castiga a população com os maiores aumentos de impostos e tarifas da história da cidade. Ainda por cima reduz a oferta de serviços públicos”, afirma Fruet.

Discioli no PTC

Nesta quinta-feira (6), o empresário Alexandre César Discioli assume o PTC no Paraná. De Maringá, Discioli terá a missão de reestruturar e organizar o partido para as eleições de 2020: “Vamos organizar o partido no Estado e trabalhar as candidaturas a prefeito e a vereador. Queremos contribuir com a construção do novo Paraná”. A posse terá a presença do presidente nacional sigla, Daniel Tourinho, prefeitos e vereadores no Ristorante Siciliano, em Curitiba, a partir das 19h.

Revolta em Cambará

Um grupo de 100 pessoas abriu as cancelas da praça de pedágio de Cambará na BR-369 no Norte Pioneiro. Durante uma hora, motoristas puderam passar pelo trecho sem pagar tarifa. A manifestação aconteceu no mesmo dia em que a Econorte reabriu a praça, desativada desde 2002, e retomou a cobrança das tarifas – R$ 21,90 para carros e R$ 38,60 para caminhões. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estiveram no local, mas não interferiram no protesto.

Ação popular

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e o prefeito de Camabará, Haggi Neto (MDB), decidiram entrar com uma ação popular para que a Justiça Federal reveja a decisão da reabertura e da retomada da cobrança da tarifa na praça de Cambará na BR-369.

Agenda ou colapso

“Chegamos a um ponto onde ou construímos essa agenda em conjunto ou vamos para o colapso. Vai entrar no colapso de ruptura das relações sociais. É nisso que vai chegar” – do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que reiterou que os partidos hoje tratados “de forma pejorativa” por integrarem o chamado Centrão podem entrar para a história como os que “salvaram” o Brasil se ajudarem a aprovar medidas para impulsionar o crescimento.