Coluna ADI do dia 03 de setembro de 2019

Licença-prêmio

O deputado Hussein Bakri (PSD) destacou o projeto de lei do governador Ratinho Junior que prevê a quitação dos R$ 3 bilhões das licenças-prêmios acumuladas e ainda não pagas aos servidores acumuladas. Bakri adianta que o benefício deixará de existir, a exemplo do que já acontece no governo federal e de estados como Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal.

Agricultura familiar

O governador Ratinho Junior lança hoje um programa que dispõe de R$ 30 milhões para projetos, equipamentos, ampliação de serviços destinados a cooperativas e associações de produtores da agricultura familiar no Paraná. Os projetos terão limite de R$ 47,5 mil a R$ 420 mil. O Estado tem mais de 300 mil agricultores familiares e o programa vai fortalecer o setor, agregar valor à produção e estender a comercialização dos produtos à outros setores e segmentos.

Concurso da PM

O deputado Mauro Moraes (PSD) confirmou que o governador Ratinho Junior vai lançar hoje concurso público para a contratação de 3 mil policiais militares e civis, entre servidores da área de segurança pública.

Aumento

A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou pareceres favoráveis às propostas que repõem em 4,94% os salários dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado retroativa a 1º de maio.

Cães e gatos

Será hoje, na Assembleia Legislativa, a audiência pública que vai debater o projeto de lei do deputado Luiz Luiz Fernando Guerra (PSL) que regulamenta a comercialização de cães e gatos no Paraná, estipula critérios da atividade e combate os maus-tratos aos animais. Foram convidados representantes da sociedade civil organizada, entidades representativas de classes, sindicatos, criadores, empresários e protetores independentes.

Fusão dos municípios

O projeto de lei do senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) que prevê a fusão dos municípios com menos de 5 mil habitantes foi criticado pelo deputado Romanelli (PSB). “O senador devia propor um novo pacto federativo que transfira recursos da união para estados e municípios”. O projeto “estabelece um mecanismo para induzir a fusão de municípios menores de 5 mil habitantes, formando novas cidades maiores”. O Paraná tem 399 municípios, dos quais 100 com população menor que 5 mil moradores.

***Patriota

O deputado Evandro Roman deixou o PSD e vai disputar a Prefeitura de Cascavel pelo Patriota. A ida de Roman ao Patriota significa também que o partido em Curitiba deve descartar as pré-candidaturas a prefeito dos advogados Ogier Buchi e Tiago Chamulera e apoiar a candidatura de Ney Leprevost (PSD) em 2020.

Pior crime

“Matar policial é um dos piores crimes, um dos que mais causam indignação à sociedade. O bandido sobe na escala hierárquica das quadrilhas quando mata um policial. É um prêmio a esses ratos, que são a escória dos bandidos, dos homicidas e assassinos. Nós temos que acabar com isso” – do deputado Pedro Lupion (DEM-PR), ao defender o projeto de que cria um cadastro nacional de criminosos que matam agentes de segurança. “A proposta dará aos policiais a certeza de que poderão trabalhar e combater a criminalidade, e os piores criminosos teriam punição exemplar”, afirmou.