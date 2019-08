Coluna ADI do dia 01 de agosto de 2019

Unidade no PSB

As bancadas estadual e federal do PSB se reuniram em Curitiba na série de encontros preparatórios às eleições municipais de 2020. “Os deputados conhecem muito bem os municípios onde atuam e nós buscamos a unidade do partido para apresentar candidatos competitivos na grande parte das cidades no Estado”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli.

Unidade II

Do encontro do PSB participaram os deputados Aliel Machado, Luciano Ducci, Artagão Junior, Alexandre Curi, Jonas Guimarães e Thiago Amaral e o presidente estadual Severino Araújo. Aliel Machado é pré-candidato a prefeito em Ponta Grossa e Luciano Ducci, em Curitiba. “Estamos construindo as candidaturas a prefeito e as chapas de vereadores através do diálogo, da unidade e do fortalecimento do PSB do Paraná”, completa Romanelli.

Leilão na crise

O número de imóveis notificados ou a leilão no Paraná cresceu 81% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, diz a Associação Nacional dos Mutuários. De janeiro a junho, 458 imóveis financiados pela Caixa foram a leilão. No mesmo período do ano passado, 252 imóveis foram leiloados. O não pagamento de três meses consecutivos da prestação permite que o imóvel seja notificado e levado a leilão.

Orgânicos

O Paraná tem o maior número de propriedades orgânicas do País: 2,8 mil, de acordo com o programa coordenado por sete universidades estaduais e o núcleo do Centro de Referência em Agroecologia na UTFPR em Curitiba. O programa já certificou em dez anos mais de 900 produtores rurais.

Paraguai e Itaipu

O Itamaraty reabriu negociação em torno do contrato da venda de energia da Itaipu Binacional firmado entre o Brasil e o Paraguai. O Brasil propôs corrigir defasagem no preço do fornecimento de energia, mas a população paraguaia a classificou como “entreguista” e provocou a renúncia da diretoria guarani da binacional e do chanceler do país vizinho. A chancelaria brasileira avalia fazer novas concessões.

Novas urnas

O TSE publicou edital de licitação para compra de 180 mil novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de 2020. A demanda, segundo o TSE, decorre da necessidade de aprimoramento tecnológico e da substituição de parte das urnas, as de modelo 2006 e 2008, bem como da necessidade de suprir o crescimento das seções eleitorais até 2020.

Agrofest

Começa nesta quinta-feira a 21ª Agrofest em Santa Cecília do Pavão, no Norte Pioneiro. A festa no Centro de Eventos Enoch de Godoy terá exposição de maquinários e veículos, parque de diversões, praça de alimentação e feira de serviços. “É a maior festa da região e faz parte das comemorações dos 59 anos da cidade”, disse o prefeito Edmar Santos (PTB). No ano passado, mais de 20 mil pessoas circularam na Agrofest.

FPM na conta

O FPM relativo a julho já caiu nas contas das prefeituras. As 399 cidades do Paraná receberam R$ 119,62 milhões. Em todo o Brasil, foram R$ 2,21 bilhões repassados aos municípios.

Agosto Azul

“Os homens são responsáveis por pelo menos seis de cada dez óbitos por doenças do aparelho circulatório e, no conjunto, a faixa etária de 20 a 59 anos é onde a mortalidade masculina é, pelo menos, o dobro da feminina”. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde comprovam a importância da campanha Agosto Azul, que neste ano tem como tema “Homem, respeite a sua saúde e viva melhor”. A deputada Cantora Mara Lima (PSC) é autora da lei que instituiu a campanha há oito anos no Paraná.