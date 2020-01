Coluna ADI: Alex Canziani será “Doutor Honoris Causa”, Fundo eleitoral e PSL nas eleições

Doutor honoris

O ex-deputado Alex Canziani será “Doutor Honoris Causa” da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O título será entregue em março em homenagem “àquele que sempre batalhou pela universidade e pela educação deste país”, diz o reitor Luiz Alberto Pilatti, autor da comenda. Em 2005, Canziani se tornou um dos articuladores pela criação daquela instituição e um dos relatores da lei que a transformou na primeira e única universidade tecnológica federal do País. Atualmente, ela tem mais de 31 mil alunos espalhados em 13 câmpus paranaenses.

Encontro PTB

Já a deputada Luísa Canziani esteve em Foz do Iguaçu no encontro municipal do PTB. O encontro no Hotel Bella Itália discutiu a conjuntura política estadual e nacional e as eleições municipais de 4 de outubro.

***Recompensas

Alinhamento brasileiro com EUA pode ser recompensado. Desde a última ação americana no Iraque, o Brasil tem sido bem visto pela corte americana e já o apoio ao ingresso do na OCDE e o aprimoramento das relações comerciais entre Brasil e EUA com vistas a um eventual acordo de livre comércio.

***Verde e Amarelo

O Ministério da Economia publicou a regulamentação do Emprego Verde e Amarelo, programa que pretende estimular a geração de postos de trabalho para jovens de 18 a 29 anos que procuram a primeira oportunidade de emprego. Segundo a norma, os contratos podem ter duração de 24 meses, podendo ser prorrogados por mais 24 meses, desde que os trabalhadores não ultrapassem os 30 anos.

PSL nas eleições

O PSL começou a traçar sua estratégia para tentar conquistar ao menos 500 prefeituras em todo o Brasil. O partido tem a maior fatia do fundo eleitoral (R$ 203 milhões) e está organizando o que tem chamado de “PSL itinerante”. A ideia é que uma comitiva com integrantes da sigla percorra os 26 estados e o Distrito Federal entre março e maio para construir o maior número de candidaturas possíveis nos 5.570 municípios do País. No Paraná, desponta a candidatura do Delegado Francischini à Prefeitura de Curitiba. A pontagrossense deputada Joice Hasselmann é candidata do PSL a prefeita de São Paulo.

Cultura

O Governo Bolsonaro vai lançar na próxima semana o Prêmio Nacional das Artes, que reúne editais de apoio à cultura. Segundo a Secretaria da Cultura, serão investidos mais de R$ 20 milhões em projetos de todas as regiões do Brasil. O programa será detalhado pelo secretário Roberto Alvim e por Bolsonaro em uma live no Facebook do presidente nesta quinta-feira (16).

***Festa da Uva

Colombo começa a organização para a 55ª edição da Festa da Uva de 5 a 9 de fevereiro e reserva atrações especiais durante os cinco dias de festa.

Vacina

Lei paranaense que tornou obrigatória a apresentação da carteira de vacinação nas escolas públicas e particulares ganha força a cada início de ano letivo. A lei foi a alternativa de se manter em dia a vacinação de crianças e adolescente. Os estudantes não são impedidos de frequentar as aulas, mas, se constatada a falta de declaração da vacina, os pais ou responsáveis são contatados e devem regularizar a situação em um prazo de 30 dias. Além do Paraná, somente São Paulo tem lei semelhante.

Fundo eleitoral

A consultoria legislativa da Câmara dos Deputados fez um estudo sobre a dependência dos parlamentares federais do dinheiro público na campanha de 2018. A análise das contas eleitorais revela que 342 dos 513 parlamentares eleitos tiveram 70% ou mais de suas campanhas custeadas por recursos dos fundos eleitoral ou partidário.