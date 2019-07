Colorado recebe Nacional desapegado da vantagem

Vindo de bons resultados nos últimos jogos, o Internacional deixa de lado a classificação para a semifinal da Copa do Brasil e a bela campanha no Brasileirão, além da vitória no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, para se concentrar no duelo de volta com os uruguaios do Nacional, às 19h15 desta quarta-feira no Beira-Rio.

“Temos que entrar em campo concentrado no jogo. Tirar da cabeça que temos a vantagem do empate. Isso pode ser prejudicial para nós. Temos que fazer nosso jogo e jogar para vencer”, diz o volante Patrick (foto).

Em campo, o técnico Odair Hellmann deve manter a escalação do jogo de ida, no Uruguai. A única dúvida está entre Zeca ou Bruno na lateral direita. O time titular do Colorado deve ser formado por: Marcelo Lomba; Bruno (Zeca), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Guerrero.