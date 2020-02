Collet tem fim de semana complicado

Pelo quarto fim de semana consecutivo, pilotos e equipes da Toyota Racing Series seguiram acelerando no principal campeonato de monopostos da Nova Zelândia. A penúltima rodada tripla, realizada em Pukekohe Park, começou muito bem para o brasileiro Caio Collet, que liderou os treinos livres de sexta-feira. Uma forte batida na última sessão, no entanto, desencadeou alguns fatores que impediram o brasileiro de brigar pelas primeiras colocações nas corridas de sábado e domingo. Um sétimo lugar na corrida 3 foi seu melhor resultado no fim de semana.

