Collet disputa final do Toyota Series

Se na Europa e na América a maioria dos campeonatos de automobilismo ainda nem começou, na Nova Zelândia pilotos e equipes já se preparam para a etapa final da temporada 2020 da Toyota Racing Series. A quinta e última rodada tripla será neste sábado e domingo no circuito Chris Amon, em Feilding. Diferente das etapas anteriores, a decisão terá a corrida 3 mais longa, com 35 voltas no total. O brasileiro Caio Collet, que disputa a competição pela equipe MTEC Motorsport, não vê a hora de acelerar o carro #23 e lutar para voltar ao pódio na última etapa.

