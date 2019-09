Segue bem prestigiado dentro do Governo Ratinho o vice-prefeito licenciado de Cascavel, Jorge Lange. Agora, a companhia a qual ele comanda, a Cohapar, em parceria com o Ipardes, vai traçar prognóstico sobre as contribuições dos projetos habitacionais da companhia para o Estado, os municípios e a população direta e indiretamente beneficiada.