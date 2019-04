COB anuncia a revendedora de ingressos de Tóquio 2020

Rio de Janeiro – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou a suíça Match Hospitality AG como revendedora oficial de ingressos dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em território brasileiro. Uma das maiores empresas do mundo no segmento de ticketing e hospitalidade, a Match atendeu aos critérios de seleção do COB, bem como às exigências do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador de Tóquio 2020.

Única empresa autorizada pela Fifa a oferecer globalmente pacotes exclusivos de hospitalidade com ingressos para suas Copas do Mundo, a Match entra definitivamente para o movimento olímpico e com dupla representação: a multinacional será revendedora autorizada de ingressos do Brasil e da Rússia nos Jogos de 2020.

A estimativa é que 11 milhões de entradas – aproximadamente o mesmo número disponível nos Jogos de Londres 2012 – sejam colocadas à venda pelos japoneses. O Brasil pediu inicialmente cerca de 25 mil ingressos. A Match Hospitality desenvolveu o site www.match-hospitality.com/tokyo2020/brasil, onde os interessados já poderão inscrever-se para receber informações atualizadas sobre ingressos, transporte, hospedagem e pacotes para os Jogos de Tóquio 2020.

A venda para residentes no Japão já começou com o cadastro em portal próprio para participar do sorteio. Fora do Japão, as vendas devem ser abertas a partir da segunda quinzena de julho.

Valores

Segundo o Comitê Organizador de Tóquio 2020, os ingressos mais caros nas Olimpíadas do ano que vem serão para as cerimônias de abertura e encerramento, que variam de 12 mil ienes (cerca de R$ 420, no câmbio atual) a 300 mil ienes (R$ 10.503). Em relação às competições, os ingressos vão de 2.500 ienes (R$ 87,52) a 130 mil (R$ 4.551). A promessa do Comitê Organizador é que mais da metade da carga de tíquetes colocada à venda seja na ordem de 8 mil ienes (R$ 280).