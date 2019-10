COB abre inscrições para nova turma para Iniciação Esportiva

Rio de Janeiro – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) abriu ontem (15), em homenagem ao Dia do Professor, inscrições em todo o País para nova turma do Cievo (Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos). Desenvolvido pelo Instituto Olímpico Brasileiro, área de Educação do COB, o curso é oferecido nas modalidades atletismo, ginástica artística, judô e natação a profissionais de Educação Física e estudantes do 7º e 8º período de todo o País, gratuitamente, por meio de uma plataforma de ensino a distância. As inscrições são feitas diretamente no site do COB (cob.org.br) e têm início de imediato.

“Em agosto, quando abriram as inscrições para a primeira turma, tivemos mais de oito mil inscritos no curso, impactando 56 mil crianças de escolas públicas e privadas, com 99% de satisfação dos treinadores e professores que fizeram o curso. Nossa expectativa é que o número seja ainda maior e que profissionais de todas as cidades do Brasil possam ser beneficiados com a iniciativa”, diz a gerente do Instituto Olímpico Brasileiro, Soraya Carvalho.

Entre as modalidades mais requisitadas estão o atletismo (43%) e a natação (29%). Já a distribuição por regiões esteve mais concentrada no Sudeste: foram mais de 40% dos professores inscritos no curso. Em seguida foram a região Sul (12,6%), Nordeste (12,6%), Centro-oeste (9,1%) e Norte (6,1%).

O Cievo

O Cievo proporciona aos professores orientação para trabalharem a Iniciação Esportiva, com crianças de 5 a 10 anos, de forma adequada e lúdica, contribuindo para o desenvolvimento de jovens e promovendo os Valores Olímpicos no ambiente educacional e esportivo. Desde o início do terceiro milênio, a demanda esportiva vem aumentando e com isso a necessidade de reformular o aprendizado desde a infância. Não faltam formas de se exercitar e também há diversos objetivos de quem pratica esporte. Para promover a Iniciação Esportiva é preciso usar argumentos adequados para estimular a criança a praticar esporte.

O curso

O curso dá acesso a um conteúdo de apoio, uma experiência única para os alunos, com base em técnicas pedagógicas consistentes e com atenção ao desenvolvimento integral da criança. O objetivo é que eles possam se beneficiar em termos de desenvolvimento motor, saúde, inclusão, oportunidade e senso de coletividade. Como consequência desse processo, as chances de potenciais talentos serem identificados e encaminhados para o esporte de alto rendimento aumentarão.