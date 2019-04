Clube Comercial escolhe nova diretoria

Um dos clubes mais tradicionais do Paraná, a Associação Atlética Comercial escolhe neste sábado (6) sua nova diretoria. Todos os titulares de título patrimonial em dia com as mensalidades têm direito a voto e irão decidir quais serão os novos dirigentes do clube e quem fará parte dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. O clube tem 3.100 associados, que geram um público de 15 mil pessoas.

De acordo com o Estatuto Social, as eleições devem acontecer a cada triênio, na primeira quinzena de abril.

Novamente, não haverá bate-chapa, pois somente a chapa Comercial 2019 Família Sempre fez a inscrição para participar do pleito.

A eleição será no Ginásio de Esportes da Sede Urbana, sendo que entrada será pela portaria principal do Clube, na Rua Recife, 2.563. As eleições terão início às 8h e se encerrarão às 17h. A apuração dos votos ocorre na sequência.