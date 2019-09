CLIMATESTRIKE – Em defesa do meio ambiente

Manifestantes em mais de 150 países foram às ruas em defesa do meio ambiente. Os protestos ocorrem às vésperas da Cúpula do Clima da ONU (Organização das Nações Unidas), que ocorre nesta segunda-feira (23), em Nova York. A campanha mobiliza milhões de crianças, jovens e adultos, numa tentativa de chamar a atenção dos políticos, instituições e grandes empresas a tratarem o assunto com mais seriedade e medidas drásticas. Capitais como Paris, Berlim, Bruxelas, Washington, Cidade do México, Santiago do Chile, Madri, Nova Delhi, Bangkok, Dublin, entre outras, já registram atos. No Brasil, há atos marcados em mais de 40 cidades, incluindo Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo. A #climatestrike esteve entre os trending topics ontem (20), as hashtags mais replicadas pelo twitter.