CLÁSSICO | São Paulo e Corinthians duelam no Morumbi

O São Paulo enfrenta o Corinthians neste sábado (15), às 19h, no Morumbi, pela 6ª rodada Campeonato Paulista, em partida com transmissão apenas por rede fechada de televisão. Para esta edição do Majestoso, o qual não vence há dez jogos, desde 2017, na casa do tricampeão mundial, o Corinthians chega em baixa com a eliminação na chamada pré-Libertadores, na última quarta-feira (12), pelo Guaraní-PAR.

O cenário é o mesmo do primeiro confronto das equipes no ano passado, quando o São Paulo havia caído da competição continental diante do Talleres-ARG, também na 2ª fase, e em seguida teve o Majestoso. Naquela ocasião, os donos da casa venceram em Itaquera, por 2 a 1. Neste sábado, o Corinthians tenta a vitória em busca de passar outro Guarani, o de Campinas, líder do Grupo D. A expectativa fica pela estreia do atacante Colombiano Yony González. Já o São Paulo, terceiro colocado no Grupo C, tem Igor Gomes e Antony como possíveis novidades, de volta da seleção olímpica.