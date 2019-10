Clássico entre Corinthians e Santos é confronto direto pelo G4 do Brasileirão

Neste final de semana o Campeonato Brasileiro chega à 28ª rodada e em meio às disputas de título e contra o rebaixamento ocorre um clássico. Direto da Arena de Itaquera, o Corinthians enfrenta o Santos em um verdadeiro confronto de seis pontos por uma vaga na zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Mesmo com um jejum de cinco jogos, o Corinthians segue bem posicionado, no 5º lugar, com 44 pontos. Em caso de vitória pode até mesmo entrar no G-4 e encurtar a distância para o Santos para apenas quatro pontos. A dificuldade passa exatamente pelo futebol apresentado, especialmente da defesa, que antes era o ponto forte e agora é um grande responsável pela sequência negativa. Foram sete gols sofridos em quatro jogos.

Isso inclusive aumenta a esperança do Peixe buscar um resultado positivo mesmo fora de casa. A equipe da Vila chega bem mais organizada na competição, especialmente com o bom futebol de Carlos Sanchez, que tem sete gols e deu seis assistências e do faro de Eduardo Sasha, que já balançou as redes dez vezes.