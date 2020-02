Clássico da Soja deve lotar Olímpico

Cascavel – Depois do empate de 1×1 contra o Leão da Estradinha, em Paranaguá, o FC Cascavel enfrenta agora o Toledo. A partida será neste sábado (22), às 18h, no Estádio Olímpico Regional. A expectativa é um novo show da torcida cascavelense, que garantiu recorde de público no último jogo da Serpente Aurinegra em casa.

O jogo entre FC e Toledo marca também o dérbi regional, o Clássico da Soja, nome originado pelo grande cultivo do grão em que ambos os municípios se destacam e figuram entre os maiores produtores do Paraná.

Já na primeira divisão do Campeonato Paranaense, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes na história. Por enquanto, melhor para Toledo, que conta com duas vitórias e um empate no retrospecto.

Nessa temporada de 2020, os times vivem momentos diferentes. O FC Cascavel vem de seis jogos sem perder, com cinco vitórias seguidas e um empate na última rodada. Ao todo, são 16 pontos conquistados dos 21 disputados, campanha que o colocou na liderança do Estadual.

Já o Porco vive um momento difícil na competição. Das sete rodadas disputadas até aqui, são cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória. Com quatro pontos conquistados, a equipe do Toledo ocupa a 11ª colocação no Paranaense 2020 e corre risco de ser rebaixado.

“FC Cascavel e Toledo estão em momentos diferentes, mas isso não significa que será um jogo fácil. Pelo contrário, vejo muita qualidade do outro lado, e vamos encarar esse jogo como todos os outros que já tivemos. É uma final pra gente. São três pontos importantíssimos, vai ser duro, vai ser complicado, mas assim como em toda partida da Serpente Aurinegra, vamos buscar o resultado do início ao fim. Teremos o apoio da nossa torcida, o que dá ainda mais força para buscar o resultado positivo”, disse o técnico do FC, Marcelo Caranhato.

Para esse duelo, o FC Cascavel não poderá contar com os jogadores Oberdan e Adenilson, que estão suspensos por terem recebido três cartões amarelos.

INGRESSOS

Arquibancada descoberta

Preço normal: R$ 32

Preço promocional pra quem for com a camisa do FCC: R$ 17

Arquibancada coberta

Preço normal: R$ 82

Preço promocional pra quem for com a camisa do FC Cascavel: R$ 42

Sócio-torcedor não paga ingresso

Toledo tem sequência difícil

Na 11ª posição, o Toledo precisa vencer ou vencer para sobreviver no Paranaense. Mas a sequência de jogos até o fim do Estadual não é nada fácil. Depois do Clássico da Soja, neste sábado, a equipe recebe o Coritiba, na penúltima rodada tem o Operário fora de casa e fecha a participação em casa, contra o Paraná Clube.

Os adversários diretos têm sequências similares. O União enfrentará Operário, Paraná e FC Cascavel, já o Cascavel CR enfrentará Athletico, Cianorte, PSTC, além de um confronto direto entre União Beltrão e Cascavel CR na nona rodada.

Para disputar o mata-mata do Estadual, o Toledo precisa somar ao menos seis pontos e torcer por cinco tropeços de seus adversários diretos nas próximas rodadas.

História do Clássico da Soja

2016 – Toledo 3 x 0 FC Cascavel

2017 – Toledo 0 x 2 FC Cascavel

2018 – Toledo 1 x 0 FC Cascavel

2019 – FC Cascavel 0 x 0 Toledo

Desafio na Arena

O Cascavel CR tem parada indigesta na Arena da Baixada neste sábado (22), às 17h, contra o Athletico, que vai entrar em campo com o time titular.

A vitória contra o vice-líder Coritiba na última rodada deu a injeção de ânimo que o time precisa para a sequência do campeonato. A Serpente Tricolor teve a semana cheia de treinos e está disposta a somar os pontos essenciais na tabela.

Ao mesmo tempo, fica de olho no Clássico da Soja, em Cascavel, porque o Toledo é um concorrente direto do Cascavel CR na luta contra o rebaixamento.