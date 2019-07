A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) de Cascavel, informa que amanhã (10) das 18h às 22h, a Av. Rocha Pombo estará bloqueada do lado de cima da barragem, devido a realização do Circuito da Onça – 3ª etapa de 2019. Condutores que transitarem sentido Rua Cuiabá, o trânsito será desviado pela marginal 277. Motoristas e pedestres, atenção à sinalização indicando os desvios de via.

Transporte Coletivo

A linha Maria Luiza que atende a região seguirá no sentido leste/sul pela Avenida Rocha Pombo, Rua Waldemar Casagrande, Marginal 277, Cesário Bazaki, Pedro Carlos Neppel e Rua Cuiabá, seguindo a rota. No sentido sul/leste, o itinerário não será afetado.