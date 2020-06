Cine Drive-in encerra com sucesso de público e arrecadação de alimentos

Foram 5 noites de cinema a céu aberto, quase 600 veículos e mais de meia tonelada de alimentos e produtos de higiene doados. Assim foi a primeira edição do Iguaçu Cine Drive-in, organizado pela equipe do Visit Iguassu para a manutenção da entidade e para dar à população uma opção de lazer segura, respeitando todos os protocolos de segurança. As exibições contaram com suporte do Cataratas JL Shopping, Cine Cataratas e Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, local onde foi montada a estrutura.

A última sessão de cinema a céu aberto de Foz do Iguaçu foi encerrada já na madrugada de segunda-feira (15). Durante 5 dias, foram 9 sessões, com a exibição dos filmes: Nasce Uma Estrela ( Romance/Filme musical), Pokémon: Detetive Pikachu (Família/Mistério), Aquaman (Ação/Aventura). Todos da distribuidora Warner Bros, que flexibilizou os formatos de exibição, permitindo assim o sucesso da ação.

Quem participou, adquiriu o ingresso de forma totalmente on-line. O valor foi por veículo e além do ingresso, os organizadores pediam uma doação por pessoa, que poderia ser de alimentos não perecíveis ou produtos de higiene e limpeza. Com isso, foram arrecadados mais de meia tonelada de produtos que serão destinados pela Ação Social da Prefeitura às famílias com necessidades nesse momento de crise.

“Podemos classificar a primeira edição como sucesso. Tivemos uma ótima adesão de público e uma dedicação muito grande de nossa equipe e de alguns associados. A ação garantiu muitos comentários positivos de quem participou, sem incidentes e todos muito focados na segurança e em seguir as normas sanitárias”, analisa Cristiane Santos, Diretora Executiva do Visit Iguassu.

Para o Presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez, o Iguaçu Cine Drive-in teve a assinatura da instituição como executora, na busca de aproximação da população com os atores da atividade turística. “A ação demonstrou a maturidade de uma equipe dedicada na execução tão bem-sucedida. O Visit Iguassu, é uma entidade que precisa estar fortalecida para o bem do turismo da cidade, que é uma das principais e mais importantes na economia local, pois a arrecadação promovida com o Iguaçu Cine Drive-in, deve dar força para seguir esse trabalho”.