Por unanimidade, os deputados estaduais aprovaram ontem (25), na Assembleia Legislativa do Paraná, a outorga do Título de Cidadão Honorário do Paraná ao jornalista e escritor argentino Juan José Duran, conhecido como JJ Duran. A iniciativa é do deputado Marcio Pacheco (PDT). “O JJ Duran tem muitas histórias impressionantes sobre como superou as dificuldades durante o Regime Militar na Argentina, o exílio fora do seu país e depois como construiu uma grande família aqui, no Brasil. Prestamos essa homenagem por todo esse legado de vida”, argumenta Pacheco.

Prata da casa

Hoje com 90 anos, Duran vive em Cascavel há 39 anos, onde construiu uma grande família: 17 filhos, todos adotados recém-nascidos, além de Pedro Leonardo, único filho biológico. Durante muitos anos Duran escreveu para o Jornal O Paraná semanalmente artigos opinativos, sempre em laudas datilografadas. E, até hoje, seu filho Pedro é um dos colaboradores deste jornal.