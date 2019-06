Ciclismo| Brasileira é bicampeã em ultramaratona nos EUA

A ciclista brasileira Dani Genovesi conquistou o bicampeonato na prova de ultramaratona Race Across America 2019, que consiste em percorrer os Estados Unidos sobre duas rodas, na categoria solo para mulheres. Ela cruzou a linha de chegada em 10 dias, 17 horas e 59 minutos e garantiu a vitória na categoria feminina geral e na destinada para mulheres entre 50 e 59 anos. A largada aconteceu em Oceanside, na Califórnia, e a chegada foi em Annapolis, em Maryland, cruzando os Estados Unidos no sentido oeste-leste. No masculino, o vencedor foi o austríaco Christoph Strasser, que conquistou o hexacampeonato. Foi a terceira conquista seguida do ciclista, que fechou a prova em 8 dias, 6 horas e 51 minutos.