Cianorte perde em casa a chance de vaga à Série C

Cianorte – Após empatar fora de casa por 0 a 0, o time paranaense não fez o dever diante da torcida e perdeu no estádio Albino Turbay por 2 a 1 e está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro.

No segundo jogo disputado domingo (7), o meia Rafael Gava colocou o Caxias na frente logo aos três minutos da partida. O empate do Cianorte aconteceu no segundo com Wesley.

O leão do Vale não conseguiu segurar o ímpeto do time gaúcho e levou o segundo gol aos 35 minutos do segundo tempo em rápido contra-ataque. Michel chutou na saída do goleiro Bruno para garantir a classificação do time gaúcho para as quartas de final da Série D.

Com a eliminação na Série D, o Cianorte encerra o calendário na temporada. Em 2020, a equipe do interior disputa apenas o Campeonato Paranaense.