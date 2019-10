Chuva causa estragos em Toledo e Assis Chateaubriand

Em Toledo a chuva provocou alagamentos em vários pontos da cidade e arrancou parte do telhado de uma construção na UTFPR.

A Prefeitura de Toledo informa à população que as equipes de diferentes Secretarias, Defesa Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros estão nas ruas retirando árvores e galhos causados pela chuva forte. Houve diversos destelhamentos e alagamentos em vários pontos da cidade.

Alguns departamentos públicos também ficaram alagados como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas. Também durante a chuva, os moradores reclamaram da falta de energia. Caso o morador se depare com fios soltos, não se aproxime e entre em contato com a Copel imediatamente.

Segundo a Copel, cerca de 18.100 residências estão sem energia elétrica em toledo

Pedimos a colaboração da população, neste momento, e muito cuidado no trânsito.

-Registro de árvores caídas e galhos ligue 3378-8500

-Retirada de lonas ligar no Corpo de Bombeiros 193

As equipes da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já estão nas ruas para desobstruir as vias, fazendo a retirada dos galhos e árvores caídas por conta da chuva forte. Bombeiros estão dando prioridade às rodovias.

Teremos informações mais precisas no final da tarde, após realizados os serviços.

Imagens:Policial Web