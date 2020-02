CHAMPIONS | Gigantes encerram rodada de ida das oitavas

Aberta semana passada, a rodada de ida das oitavas de final da Champions League será encerrada com quatro jogos neste meio de semana, com outros gigantes em campo, todos às 17h (de Brasília). Nesta terça-feira (25), os duelos ficam por conta de Chelsea x Bayern de Munique e Napoli x Barcelona.

Na Inglaterra, Bleus e Bayern reeditam a final de 2012, vencida pelo time inglês, que vive momento irregular na temporada, ao contrário do rival, líder do Nacional e único com 100% de aproveitamento nesta Champions, e com o melhor ataque.

Já na Itália, Napoli e Barça, do “ET” Lionel Messi (foto) se enfrentarão pela primeira vez em uma competição continental. Na quarta-feira (26), será a vez de Lyon x Juventus e Real Madrid x Manchester City.

Na França, o time da casa aposta no futebol copeiro que o levou à final da Copa da Liga da França e à semi da Copa da França, enquanto o visitante tenta mais um passo rumo a sua obcessão chamada “Orelhuda”. Na Espanha, Real e City farão duelo de favoritos ao título e imprevisível.