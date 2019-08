CERIMÔNIA OFICIAL | Leomon Moreno será o porta-bandeira

O jogador de goalball Leomon Moreno será o porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019, nesta sexta-feira (23). A decisão foi anunciada na tarde de ontem, durante a festa para hasteamento da flâmula nacional na Vila dos Atletas, na capital peruana. A celebração que marca o início da competição continental ocorrerá a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru. O Brasil será representado por 337 atletas em Lima. A delegação tem, ao todo, 513 pessoas. Aos 26 anos, Leomon Moreno é considerado o melhor jogador de goalball do mundo. Faturou a medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015 e liderou a seleção brasileira ao bronze nos Jogos Paraolímpicos Rio 2016 e à prata nos Jogos de Londres 2012. Somam-se ao seu currículo ainda dois títulos mundiais da modalidade: na Finlândia, em 2014, e na Suécia, em 2018.