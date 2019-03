Centro Municipal de Saúde de Três Barras do Paraná recebe remédios

Três Barras do Paraná – A farmácia do Centro Municipal de Saúde de Três Barras do Paraná recebeu nesta semana vários tipos de remédios que estavam em falta.

Durante a primeira etapa, foram adquiridos os remédios do Consórcio e retirados na 10ª Regional de Saúde cerca de R$ 40 mil, de um total de R$ 60 mil, valor do pedido.

Desse montante, o Município pagou R$ 35 mil, o Estado R$ 17 mil e R$ 8 mil são do governo federal.

Na segunda etapa, realizada na segunda-feira (25), chegaram mais medicamentos oriundos da licitação feita de acordo com a Remume (Relação Municipal de Medicamentos). Foram adquiridos remédios que dificilmente são ofertados na rede pública de saúde.

Dos municípios da região, apenas no Centro Municipal de Saúde de Três Barras do Paraná é possível encontrar essa variedade de medicamentos.

Outro fator que merece ser lembrado é que algumas empresas que ganharam a licitação de alguns tipos desistiram de entregar, o que acarretou na falta de alguns itens.

A farmácia básica realiza cerca de 200 atendimentos ao dia e a farmácia especial cerca de 250 atendimentos ao mês.