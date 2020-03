Centro de Atletismo deverá ter entrega adiada novamente

Profissionais plantam grama no Centro de Atletismo Crédito: Fábio Donegá

Cascavel – O CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo) está perto de fazer novo aniversário sem ter sido inaugurado em Cascavel. A obra iniciada em maio de 2015 teve pedido de aditivo de prazo de 60 dias para conclusão, em processo no qual a Construtora N. Dalmina ainda aguarda resposta, o que poderá fazer com que o espaço que tem quase 8 mil metros quadrados de área construída complete cinco anos desde o início dos trabalhos, que deveriam ter sido finalizados em março de 2016.

Na obra localizada em terreno de 86 mil metros quadros na região oeste da cidade, a fase é de acabamentos, com a finalização de pinturas e realização da limpeza e do ajardinamento. Esta etapa deverá levar 30 dias. Os outros 30 dias seriam para “documentar” a edificação, segundo o arquiteto Nestor Dalmina, que listou ainda a necessidade da instalação e ligação de equipamentos geradores de energia, e a ligação com a rede, já instalada, de água tratada.

Esses itens foram dois dos quatro apontados pela Caixa Econômica Federal, banco conveniado, como responsáveis pelas obras no CNTA terem ficado paradas por um ano, pela falta de projetos. Dos outros dois, um já está resolvido, que são as licenças ambientais, enquanto o outro, de competência municipal, será a última parte da obra: a pavimentação de cerca de 350 metros na rua de acesso ao Centro Nacional.