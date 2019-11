Ceará x Inter

Em um duelo entre duas equipes que tentam voltar a vencer no Brasileirão para darem sequência aos objetivos, o Ceará recebe o Internacional esta noite, às 19h30, no Castelão, pela 31ª rodada. No Vozão, derrotado pelo Palmeiras no fim de semana e que tem como meta é se manter na Série A, Adilson Batista só não conta com o experiente zagueiro Tiago Alves, lesionado. O Colorado, que vem de derrota para o Grêmio e segue em busca de vaga na Libertadores, Marcelo Lomba cumpre suspensão e dá lugar a Danilo Fernandes. Zeca e Rodrigo Dourado, lesionados, e Edenílson e Nico López, suspensos, completam a lista de desfalques do clube gaúcho.