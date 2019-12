Ceará arranca empate diante do Botafogo e se garante na série A 2020

O Ceará segue na Série A em 2020! No Rio de Janeiro, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, o Vozão viu o Botafogo abrir o placar, mas buscou o empate no segundo tempo e carimbou a permanência na primeira divisão. Com o resultado deste domingo (8), a equipe cearense encerra a Série A na 16ª posição, com 39 pontos. Já o Glorioso termina no 15º lugar, com 43.

+Confira a classificação final do Brasileirão 2019!

O jogo

Dependendo apenas de si para permanecer na Série A, o Ceará tentou uma pressão nos primeiros minutos e até teve boa chance de abrir o placar com Luiz Otávio. Aos poucos o Glorioso colocou ordem na casa e equilibrou as ações no Nilton Santos. João Paulo, aos 20, levou perigo em bela cobrança de falta da intermediária.

Já na marca dos 38, Luis Henrique encontrou Marcos Vinícius dentro da área, o camisa 33 não desperdiçou a oportunidade e colocou o Botafogo em vantagem: 1 a 0. Nos últimos minutos da primeira etapa, Thiago Galhardo aproveitou cruzamento, testou firme, mas viu Diego Cavalieri fazer uma grande defesa para salvar o Alvinegro carioca.

O Ceará voltou do intervalo disposto a buscar o gol de empate para carimbar a permanência. Ricardinho de falta quase marcou. Mas o gol salvador veio, aos 20 minutos. Thiago Galhardo cobrou pênalti com segurança deixando tudo igual no Rio de Janeiro. Depois da igualdade, o ritmo do jogo diminuiu e as equipes pouco criaram no ataque. Ao apito final, comemoração do Vozão que se garantiu na Série A de 2020.