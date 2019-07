CCJ debate posse e porte de armas na quinta-feira

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) fará audiência pública na próxima quinta-feira (4) para debater a situação do registro, posse e porte de armas no Brasil. A audiência foi proposta pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Ele foi o relator do projeto de lei que estende a posse de armas na zona rural para toda a área das propriedades (PL 3715/2019), aprovado pelo Senado na última semana.

Deverão participar da audiência os diretores-gerais da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado, além de Benedito Barbosa Júnior, presidente da ONG anti-desarmamento Movimento Viva Brasil.

Também estão convidados representantes do Ministério da Defesa, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, das ONGs Igarapé e Sou da Paz (que defendem o desarmamento), da Associação Nacional de Caça e Conservação (ANCC) e da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE).

O evento será interativo e os cidadãos podem participar com perguntas e comentários através do Portal e-Cidadania ou do telefone Alô Senado(0800-612211).