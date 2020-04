CCBI e Prefeitura homenageiam profissionais da saúde na cúpula da mesquita

Às 20 horas desta quinta-feira (23), o Centro Cultural Beneficente Islâmico (CCBI) projetará um vídeo na cúpula da Mesquita Omar Ibn Al-Khattab em homenagem aos trabalhadores que estão envolvidos nos esforços de combate à Covid-19 em Foz do Iguaçu. A ação é uma parceria entre CCBI, Parque Tecnológico de Itaipu e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e marca o início do Ramadã.

Devido aos cuidados para evitar aglomeração de pessoas, este ano, mesquitas do mundo inteiro transmitirão suas orações apenas pela internet. Esta homenagem poderá ser vista de vários pontos da cidade e também será transmitida pela internet, na página da Prefeitura de Foz, no Facebook.

O Sheikh Oussama El Zahed também destacou os valorosos trabalhos dos profissionais de saúde. “Esta homenagem aos servidores de saúde é o mínimo que podemos oferecer as pessoas que estão na linha de frente para nos proteger da pandemia. Que Deus, o nosso criador, os recompense por todos os trabalhos”, disse. “Iniciaremos também nesta sexta-feira, o mês de jejum – Ramadã – e parabenizo a nação islâmica e a brasileira, e que neste período possamos rogar a Deus para que proteja a humanidade a ajude os nossos médicos nesta crise”, concluiu.

Projeção

A técnica de vídeomapeamento consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, tais como fachadas de edifícios e estátuas, por meio da utilização de um software especializado. Todo o projeto de vídeo mapping foi desenvolvido pelo PTI.