CCB anuncia José Neto para equipe feminina de basquete

Rio de Janeiro – A Confederação Brasileira de Basketball anunciou, ontem, o acerto com o experiente José Neto, que será o novo técnico da seleção brasileira adulta feminina. O primeiro desafio do treinador, que detém um currículo repleto de conquistas, será o Pan-Americano de Lima, em julho, no Peru.

O treinador chega para fazer um trabalho integrado, focando desde a formação até a equipe adulta. “O propósito é trabalhar com excelência, então, teremos um desafio de aprimorar esse conceito no basquete feminino em todas as categorias. Isso demanda tempo, pois é um trabalho de reestruturação, criação e implementação de uma metodologia de trabalho. Ninguém faz uma reforma do dia para a noite, por isso, estamos iniciando o processo com uma avaliação diagnóstica para poder colocar as ações em prática; depois disso, iremos colher os resultados”, explicou.

Depois dos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira disputará a FIBA Womens AmeriCup 2019 (antiga Copa América), que distribuirá sete vagas ao Pré-Olímpico das Américas, que será realizado em novembro, e qualificará os quatro primeiros colocados ao Pré-Olímpico Mundial.

No masculino

Natural de Itapetininga (SP), José Alves dos Santos Neto, de 48 anos, iniciou carreira como treinador em 1992 e se destacou nas equipes nacionais no naipe masculino. De 2004 a 2016, ele participou de competições importantes com as seleções adulta e de base: foi auxiliar nas Olimpíadas de 2012 e 2016; nos Mundiais Adultos de 2006, 2010 e 2014; e nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Como treinador, participou dos Mundiais Sub-19 de 2007 e 2011; e do Campeonato Sul-Americano Adulto de 2014, onde garantiu classificação para o Pan-Americano de Toronto (2015), no qual o Brasil conquistou a medalha de ouro.