CBV encerra temporada da Superliga B e define acessos

Rio de Janeiro – Uma das primeiras a anunciar a paralisação de suas competições, a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) foi agora a primeira a decidir pelo encerramento de campeonatos no País sem eles terem chegado ao fim: a Superliga B feminina e masculina.

A decisão foi tomada ontem (18), logo nas duas primeiras de uma série de quatro reuniões que serão realizadas até esta quinta-feira (19), envolvendo também os clubes da elite da Superliga.

Na primeira reunião, por videoconferência, sete das oito equipes que disputam a segunda divisão nacional feminina decidiram pelo fim da competição. Com isso, a classificação final será a do momento, com o Brasília (DF) em primeiro e o Itajaí (SC) em segundo, ascendendo, assim, à elite da competição. Bradesco (SP), São José dos Pinhais, Bluvôlei (SC), Franca (SP), Chape (SC) e Sport (PE), respectivamente, completaram a classificação.

Na segunda reunião do dia, cinco dos oito times que disputam a Superliga B masculina votaram a favor e três votaram contra o fim do campeonato. Com a definição, a classificação final ficou com o Guarulhos (SP) em primeiro e o Uberlândia (MG) em segundo, garantidos na elite. Anápolis (GO), Brasília (DF), JF (MG), Apav (RS), Lavras (MG) e São José Vôlei (SP) completaram a classificação.