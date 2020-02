CBM homologa o Rali Cup

Os amantes da velocidade sobre duas rodas e também das quatro rodas (no caso dos quadriciclos e UTVs) que queiram estar entre os pilotos mais velozes do País em 2020 já podem começar a se preparar para o Campeonato Brasileiro de Rali Cup, previsto para começar sábado em Riachão do Bacamarte, próximo a Campina Grande, na Paraíba. O calendário do Rali Cup é o seguinte: 8 de fevereiro em Campina Grande (PB); 21 de março em Alagoas; 30 de maio no Rio Grande do Norte; 25 de julho na Bahia; 5 de setembro no Ceará; 24 de outubro em Santa Catarina; e, 21 de novembro, no Maranhão.

Relacionado