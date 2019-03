CBJ comemora 50º aniversário com medalhas no GP da Rússia

Rio de Janeiro – A Confederação Brasileira de Judô completou 50 de fundação nessa segunda-feira, mas os presentes de aniversário chegaram antecipadamente, diretamente da Rússia. É que o judô brasileiro encerrou em alta sua participação no Grand Slam de Ecaterimburgo, conquistando mais cinco medalhas no domingo, no último dia de competição.

O maior destaque da campanha foi o título da peso pesado Maria Suelen Altheman, que derrotou a francesa Anne Fatoumata M’Bairo na final, de virada, após sofrer um waza-ari.

Mayra Aguiar (78 kg) ainda levou a prata e Rafael Macedo (90 kg), David Moura (acima de 100 kg) e Rafael Silva Baby (acima de 100 kg) conquistaram as primeiras medalhas da seleção masculina em 2019, todas de bronze.

Com a prata conquistada por Maria Portela (70 kg) no sábado, o Brasil volta da Rússia com seis pódios e o quinto lugar no quadro geral, atrás de Rússia (1º), Israel (2º), França (3º) e Japão (4º).

Na Rússia, a seleção brasileira fechou uma sequência de três Grand Slam em dois meses com 11 medalhas conquistadas. Faltou pódio em Paris, mas a recuperação veio em seguida, em Dusseldorf (ALE), com cinco medalhas e, agora, mais seis em Ecaterimburgo. Foram dois ouros, três pratas e seis bronzes para o Brasil nos três Grand Slam de início de temporada.