CBAt define equipe para o Mundial de Atletismo

Rio de Janeiro – A Confederação Brasileira de Atletismo convocou, ontem, os 16 atletas que representarão o País no Campeonato Mundial de Revezamentos, que será disputado nos dias 11 e 12 de maio, em Yokohama, no Japão. O Brasil participará com três equipes: 4x100m masculino, 4x100m feminino e 4x400m misto.

Todos os atletas foram chamados pelo Ranking combinado dos anos de 2018 e 2019. Este é o quarto Mundial de Revezamentos da IAAF. Os três primeiros foram realizados em Nassau, nas Bahamas.

Todas as equipes finalistas em Yokohama garantirão participação no Campeonato Mundial de Doha, no Catar, de 27 de setembro a 6 de outubro. “Assegurar a classificação antecipada para o Mundial de Doha é o nosso objetivo”, disse o técnico Felipe de Siqueira da Silva, do 4x100m masculino. “Para isso, é terminar a final entre os oito. Se não acontecer temos até o dia 6 de setembro para fazer um resultado que coloque a equipe entre os 16 melhores do mundo”, completou.

A programação da delegação brasileira prevê um Camping de Treinamento e Competição em Chula Vista, em San Diego, nos Estados Unidos, por um período de 15 dias e, depois disto, a equipe fará aclimatação na cidade de Saitama, no Japão, por mais 10 dias.

Os convocados

Os atletas convocados são os seguintes: Paulo André de Oliveira, Jorge Henrique Vides, Derick de Souza Silva, Vitor Hugo dos Santos e Rodrigo Pereira do Nascimento para os 4x100m masculino; Vitória Cristina Rosa, Franciela Krasucki, Ana Carolina Azevedo, Lorraine Barbosa Martins e Andressa Moreira Fidelis para os 4x100m feminino; e Geisa Coutinho, Tiffani do Nascimento Marinho, Cristiane dos Santos Silva, Lucas da Silva Carvalho, Alexander Russo e Hugo Balduíno para os 4x400m misto.