CBA divulga regulamento do Brasileiro de Kart

O Campeonato Brasileiro de Kart do ano passado foi disputado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel Crédito: Mario Ferreira

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), por meio da CNK (Comissão Nacional de Kart), divulgou o regulamento do 55º Campeonato Brasileiro de Kart. A competição será disputada de 6 a 18 de julho, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, na região oeste de São Paulo.

Como já acontece há vários anos, o principal Campeonato de Kart de País será disputado em duas fases, porém, ambas na mesma sede. A competição será na mesma pista em que na última semana de outubro será disputado o Campeonato Mundial.

O Kartódromo Speed Park tem um traçado de 1.228 metros. É uma pista de alta velocidade e, neste ano, já recebeu o Troféu Ayrton Senna de Kart, que agrupou cerca de 200 pilotos.

O Campeonato Brasileiro começa, na pista, no dia 7 de julho, quando o traçado será aberto para os treinos livres. Porém, a movimentação de bastidores começa bem antes. O período de inscrições, que será novamente 100% online, será aberto no dia 5 de maio com descontos muito atrativos para quem se inscrever no primeiro lote, que será encerrado no dia 1º de junho. Nessa fase os preços serão de R$ 1.030 para as categorias Mirim e Cadete e R$ 1.990 para as demais. Entre 2 e 30 de junho os valores passam a ser de R$ 1.330 para Mirim e Cadete e R$ 2.570 para as demais categorias. Finalmente, quem deixar para se inscrever de última hora, após o dia 1º de julho a inscrição será de R$ 2.060 para Mirim e Cadete e R$ 3.980 para as demais classes.

Divisão de fases

De acordo com o regulamento da competição, na primeira fase, de 6 a 11 de julho participarão das disputas as categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Codasur Júnior, Internacional OK (Sorteado), KZ (Graduado e Sênior) e F-4 (Graduado e Sênior).

Na segunda fase, que terá vez de 13 a 18 de julho, completam o rol de categorias Novato, OK Júnior (CIK), OK (CIK), Codasur, Graduado (A e B), Sênior (A e B), Super Sênior e Super Sênior Master e, finalmente, F-4 Super Sênior e Super Sênior Máster.

O regulamento completo do Brasileiro de Kart pode ser acessado no site da CBA em www.cba.org.br. Sessão BR Kart -> Campeonato Brasileiro -> Regulamentos -> 2020.

Toniolo

A primeira etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada sábado no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, foi de grande aprendizado para o gaúcho Guki Tiniolo na categoria Cadete. Ele largou em 14º e foi 12º nas duas baterias. O resultado foi considerado satisfatório porque Toniolo está há pouco mais de oito meses participando das competições de alto nível.

Júlio Campos

A temporada 2020 da Stock Car será de grandes mudanças para Júlio Campos, um dos pilotos de maior destaque na categoria, que lutou pelo título nas últimas três temporadas. O paranaense firmou uma parceria com a BR Distribuidora e terá como patrocinador master o Lubrax, marca de lubrificantes líder de vendas e Top of Mind no Brasil. Além do patrocinador, Campos disputará a temporada pela Crown Racing, um dos times de maior destaque na Stock Car, que em sete anos na categoria, conquistou dois títulos e três vice-campeonatos.

Guilherme Peixoto

O brasileiro Guilherme Peixoto será um dos pilotos da equipe Carlin na temporada 2020 da Fórmula 3 Inglesa. Após sua estreia de destaque no ano passado nos monopostos, correndo pela Fórmula 4 Norte-Americana, o piloto de 17 anos decidiu “cruzar o Atlântico” para disputar uma das categorias de base mais importantes e respeitadas da Europa na formação de pilotos. A temporada começa no dia 13 de abril, no Autódromo de Oulton Park.