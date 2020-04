CBA altera validade de homologações

A pandemia mundial do coronavírus vem atingindo de forma drástica todos os setores da sociedade e com as competições automobilísticas não tem sido diferente. O processo de homologação de produtos para as competições segue um calendário que, há vários anos, mantém um ciclo de três anos.

Com a parcial paralisação da economia mundial, contudo, este momento do ano, que seria para desenvolvimento de novos produtos e até mesmo testes de viabilidade técnica e financeira, ficou completamente comprometido para que os fabricantes desenvolvessem seus equipamentos. Cabe ressaltar que o processo de homologação se inicia sempre em 1º de agosto.

Assim, a CIK (Comissão Internacional de Kart), órgão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), soltou um comunicado informando que os produtos que teriam suas homologações válidas até 31 de dezembro de 2020 terão mais um ano de validade, ficando, dessa forma, válidos até 31 de dezembro de 2021. Naturalmente, os mesmos produtos que teriam novas homologações a partir de 2021 passarão a serem homologados para 2022.

Os produtos homologados que se enquadram nesse processo são chassis, carenagens e freios.

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), por meio da CNK (Comissão Nacional de Kart), segue há anos o mesmo calendário de homologações da CIK/FIA para a autorização de produtos importados nas corridas no Brasil, bem como a homologação dos produtos nacionais.

Dessa forma, seguindo uma verticalização do que foi determinado pela CIK, a CBA também irá estender em um ano o prazo das homologações para chassis, carenagens e freios, deixando os equipamentos em vigor válidos até 31 de dezembro de 2021.

“O mercado do kartismo nacional movimenta milhões de reais todos os anos e devemos fazer o máximo possível para proteger as pessoas, as indústrias, os empregos e as famílias que dependem de nosso ciclo comercial. Temos seis marcas de chassis homologados atualmente no Brasil, além de algumas fábricas de carenagens e freios que produzem para seu mercado próprio, bem como terceirizam suas produções para os demais. Temos consciência de todo o investimento e cuidado que essas empresas têm no desenvolvimento dos novos produtos e acredito que essa medida vai ao coração de cada uma delas no sentido de manter no mais alto nível os produtos homologados para as competições”, comentou Pedro Sereno, presidente da CNK.

Férias

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) deu feiras coletivas a seus funcionários até o próximo dia 30. Tudo em função da pandemia de coronavírus.

FPrA

Já na FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) o funcionamento é parcial, com os funcionários trabalhando em casa. O expediente na sede da entidade, em Curitiba, é por poucas horas diárias, com o quadro reduzido. Em casos de necessidade urgente, é recomendado agendar um horário para atendimento pelo e-mail fpra@fpra.com.br.

Vai ser pai

Aos 89 anos, Bernie Ecclestone, ex-todo-poderoso da Fórmula 1, vai ser pai pela quarta vez. Sua esposa, a brasileira Fabiana Flosi, está grávida de um menino, que deverá nascer em julho, e no Brasil. Bernie e Fabiana estão cumprindo a quarentena do coronavírus na fazenda de café do inglês em Amparo, interior de São Paulo. Bernie e Fabiana, de 46 anos, estão casados há 12 anos. O menino brasileiro será o quarto filho de Ecclestone, que tem outras três filhas oriundas de outros casamentos. Deborah, de 65 anos, é filha de Ivy Bamford, enquanto Tamara, de 35, e Petra, de 31, são do relacionamento do inglês com Slavica Radic.