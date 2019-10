Cascavelenses se destacam no Paranaense de Karatê

A equipe de caratê do Clube Comercial que participou, no fim de semana, da Fase Final do Campeonato Paranaense Interestilos, em Assis Chateaubriand, voltou para casa com o 6º lugar na classificação geral, com 23 medalhas (11 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze).

Destaque para os atletas Romildo Wandroski Junior, Roberto Junior Bomfin e Marco Antônio Muxfeldt, que faturaram o ouro tanto no Kumite quanto no Kata em suas categorias. Já Filipe Zanela Grapegia foi ouro (por equipe), prata (Kata) e bronze (Kumite).

Também conquistaram medalha na competição os atletas Aghata Gruber Ribeiro, Victor Hugo Rempel, Victoria Fernandes Rosario, Gabriela Oliveira Pessoa, João Vitor Melgarejo Fuhr, Luiz Gustavo Roberto, Antônio Carlos Rolloff, Cristhian Marco Andreani e Emanuely Franceschini.