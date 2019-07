Cascavelenses disputam Mundial de MTB

Cascavel – O ciclista cascavelense Lucas Emanuel Colombo, atleta da Velho Oeste/Suprema Marcas e Patentes, vai competir no Mundial MTB 24 Horas Solo na cidade de Costa Rica, considerada a capital do Mato Grosso do Sul dos esportes de aventura, nos dias 27 e 28 de julho.

Na última prova que participou, a Warm up Brasil Ride – Etapa Botucatu categoria Sub 23, Lucas chegou em terceiro lugar. Ele participou no início de julho do Giro de Hernandarias, no Paraguai, etapa de ciclismo de Estrada, na qual ficou com o título na categoria Sub 30.

Com Lucas, seguem para a prova Duilio Brovoski, que vai competir na categoria 35 a 39 anos, e Lorena Lionço, na categoria 50 a 54 anos. Os cascavelenses estarão disputando o pódium com ciclistas do Canadá, dos EUA, do Paraguai, da Itália, da Grã Bretanha e da Ucrânia.

A prova

As 24 Horas de mountain bike ocorrem em um formato de competição em que o objetivo é completar o maior número de voltas possíveis dentro do período de 24 horas.

A pista da Brasil Ride 24 Horas Series em Costa Rica conta com 29,3 km de extensão e altimetria acumulada de cerca de 500 metros.