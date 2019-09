Cascavelenses abandonam 6ª etapa do Gaúcho de Rali

A sexta-feira foi de muito sol, calor e poeira nas especiais por onde passaria a corrida em Ipiranga do Sul, sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. Mas no sábado veio a chuva, em grande quantidade, e as condições de pista mudaram bastante.

Mudança que acabou complicando a disputa, mais do que o esperado para a dupla de Cascavel, formada pelo piloto Sandro Suptitz e pelo navegador Eduardo Ortolan. “Foi uma corrida muito show. A chuva apimentou a disputa, mas o trajeto na sua maior parte estava muito bom, possibilitando acelerar. A gente vinha muito bem, porém em uma saída de pista, acabamos atolados e não conseguimos retornar”, contou o piloto Suptitz.

O navegador Ortolan também lamentou o abandono, mas tratou de manter o foco no restante da temporada, em que a dupla ainda tem a etapa final do Gaúcho, em dezembro, e daqui a duas semanas, a prova do Brasileiro, na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina. “Quilometragem em rali só se compra andando. A gente tem feito uma temporada com dois campeonatos, cada prova tem sido um aprendizado e seguimos motivamos para os próximos ralis”, pontua ele.

De 13 a 15 deste mês, Suptitz e Ortolan vão a Rio Negrinho para a quart etapa do Brasileiro.

Suptitz e Ortolan competem com o patrocínio de Beux, Jangal, Auto Posto Texas, CIA Turismo, Moinho Rio Azul, Bar do Didi, Rei do Pão, Ótica Curitiba, Mizuno, Auto Escola Senna e TireShop.