Cascavelense sofre acidente espetacular na Copa HB20

Os cascavelense Caíto e Felipe Carvalho viveram emoções diferentes na Copa HB20. Caíto capotou no de domingo e seu irmão Felipe foi segundo Crédito: Vanderley Soares

O cascavelense Caíto Carvalho sofreu um acidente espetacular na prova de domingo da Copa HB20 disputada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

A prova teve duas intervenções do safety car. A primeira foi quando o cascavelense Caíto Carvalho passou por um grande susto. Após um enrosco com Jorge Martelli, o cascavelense acabou subindo em um morrinho, tocou na mureta que divide a saída dos boxes da pista e capotou, provocando a primeira entrada do safety car. Wagner Cardoso e Odair dos Santos também levaram a pior na situação.

Já a segunda intervenção do carro de segurança veio após Chris Bornemann errar na saída do “S” e ser atingido por Betão Fonseca, levando Kleber Eletric a reboque na confusão. Por conta disso, a prova foi reiniciada restando uma volta para o fim, o que proporcionou mais emoção nos instantes finais entre Diego e Felipe Carvalho, irmão de Caíto.

A vitória na categoria Pró foi de Diego Augusto, ao passo que na Super o primeiro lugar foi de Lula Ornelas.

Na prova de sábado, Edgar Favarin, que corre em dupla com Odair dos Santos, ganhou na Pró, ao passo que na Super Kleber Eletric garantiu o primeiro lugar.

Classificação do campeonato/Seis primeiros

Categoria Pro:

1º) Diego Augusto 111

1º) Raphael Abbate 109

3º) Adriano Rabelo 86

4º) Edgar Favarin/Odair dos Santos 79

5º) Felipe Carvalho 63

6º) Roger Sandoval 59

Categoria Super:

1º) Kleber Eletric 147

2º) Daniel Nino 138

3º) Luciano Viscardi 135

4º) Lula Ornelas 91

5º) Edgar Colamarino 69

6º) Marcelo Zebra 67