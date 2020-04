Cascavelense é 2º colocado no Turismo Nacional Virtual

Pelo menos três nomes se destacaram na etapa do Turismo Nacional Virtual disputada no Autódromo de Interlagos na noite de quinta-feira, acirrando a briga pela liderança do campeonato na categoria PRO. Nenhum deles foi superior ao piloto gaúcho Alberto Brod, que levou seu Fiat Argo a três vitórias em quatro corridas, e ainda garantiu a pole position e três melhores voltas de prova. A outra vitória da noite ficou com Laerton Souza, de Porto Alegre, de HB20.

“Foi pra lavar a alma depois da etapa de Tarumã. Foi uma etapa sensacional em termos de resultado e de entrar na briga pela liderança. Tive sorte de fugir do perigo em várias largadas e alguns acidentes que aconteceram e depois que fiquei na frente a coisa ficou um pouco mais tranquila”, comentou o piloto, que assumiu a liderança do campeonato com 146 pontos.

Outro destaque da noite foi o cascavelense Wyllian Cezarotto, que chegou a São Paulo como líder e conquistou três pódios de segundo colocado. Com isso, saiu de Interlagos na vice-liderança.

Vencedor da corrida 3, Laerton Souza entrou para o Top 5 do campeonato. “Abri uma boa vantagem no início e segui com boa vantagem a prova toda”, avaliou.

O goiano Mathias de Valle também se destacou por conquistar o maior número de ultrapassagens da noite, e ainda garantiu dois terceiros lugares nas corridas 3 e 4. Na corrida 2 ele chegou a liderar mas acabou se envolvendo em um acidente.

A próxima etapa da categoria PRO será disputada na sexta-feira, 1º de maio, no Autódromo de Goiânia, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube e Twitch/TurismoNacionalBR. O TNVirtual tem o apoio da OMP Racing, Unidas Aluguel de Carro e Copa HB20.

Classificação extra-oficial após 2 etapas

Categoria PRO

Pos. Piloto Carro Pontos

1º) Alberto Brod Fiat Argo 146

2º) Wyllian Cezarotto Ford New Fiesta 143

3º) Edgar Favarin Hyundai HB20 83

4º) Juliano Bastos VW Gol G8 72

5º) Laerton Souza Hyundai HB20 67

Legenda: