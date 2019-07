Cascavelense convocado para a Seleção Brasileira

O goleiro Mateus Lorenzi (Ovelha), o ala Leonardo Correa e o fixo Arthur Pereira vão integrar a Seleção Brasileira da AMF (Associação Mundial Futsal) na categoria Sub-13. A equipe é comandada pelo técnico Rafinha, do Athletico Paranaense, e contará também com o auxílio do técnico cascavelense Aladinho Dutra.

Ovelha é cascavelense, e Léo e Arthur são de Toledo, mas há três anos fazem parte da equipe Sub-13 do Clube Comercial de Cascavel, que disputa competições estaduais da categoria.

“É um momento histórico para o clube e para Cascavel. Nossos atletas já estão com o passaporte na mão, preparados para participar dessa grande oportunidade”, disse o técnico Aladinho.

O Mundial de Futsal – AMF Sub-13 acontece em Tarragona na Espanha de 27 de outubro e 3 de novembro, com a participação de cinco continentes, 16 seleções divididos e quatro grupos.