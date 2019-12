Cascavelense abandona na reta final das 500 Milhas

Murilo Fiore Barcellos, único cascavelense a disputar as 500 Milhas de Kart, sábado, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo, abandonou a prova nos minutos finais. O kart da equipe Thunder Tecnology/Piquet Sports estava em oitavo, quando quebrou a 40 minutos da bandeirada quadriculada. Murilo informa que estavas em oitavo, com boas perspectivas de chegar em sexto ou no quinto lugar. Os parceiros de Murilo na equipe Thunder Tecnology/Piquet Sports foram Allan Ramos, Erick Lutum, Flaviano Ramos, Guilherme Peixoto, Murillo Coletta, Pedro Aizza, Samuel Cruz, Victor Franzoni e Waldir Belizário.