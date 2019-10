Cascavel volta a ter rodízio neste domingo (27)

A Sanepar informa que será retomado o rodízio no abastecimento de água de Cascavel neste domingo (27). Os reservatórios estão com níveis mínimos, o que compromete a capacidade de atendimento.

Por isso, as equipes decidiram manter o fechamento para as regiões dos bairros Riviera, Santa Maria, Oliveira, Centro (parte), Jardim Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros Catarinenses (parte), Acácia, Jardim Cláudia, América, Santa Luzia, Guanabara, Tolentino, São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jardim Cláudia II e Jardim Pio XII.

A parada do abastecimento para estas regiões inicia às 12h30. A abertura dos registros será a partira das 19h. A normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa a partir da meia-noite.

O alerta para o uso racional e consciente da água continua. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A equipe técnica da Sanepar vai continuar fazendo a análise e o controle diário do sistema para decidir sobre a manutenção ou suspensão do rodízio.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.