Cascavel terá evento sobre Cuidados Paliativos

Cascavel sediará o 1º Simpósio de Cuidados Paliativos do Oeste do Paraná, promovido pelo HU (Hospital Universitário), pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da Unioeste (Pallium) e pela Liga Acadêmica da FAG (LACP). O objetivo do evento é a contribuição com a prática profissional voltada a essa área.

O evento será nos dias 13 e 14 de setembro no auditório da FAG e abordará os princípios básicos de cuidados paliativos, qualidade de atendimento, humanização e espiritualidade.

Para as palestras, os convidados são o professor Henrique Ramos Grigio, médico paliativista e coordenador do Serviço de Paliação do Hospital Samaritano (SP), a enfermeira Inês Gimenes Rodrigues e a psicóloga Tatiana Brum (equipe de cuidados paliativos do Hospital do Câncer de Londrina).

Público-alvo: profissionais, residentes e graduandos das áreas de saúde (medicina, enfermagem, psicologia, farmácia etc), profissionais e graduandos de outras áreas e demais interessados.

Mais informações: www.sympla.com.br.